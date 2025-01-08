قائد الثورة الاسلامية یستقبل الآلاف من أهالي قم

يذكر ان انتفاضة أهالي قم في 9 ديسمبر/كانون الثاني عام 1978 اندلعت احتجاجا على مقال نشرته صحيفة "اطلاعات" اسيء فيه لمفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض).

ولعبت هذه الانتفاضة دورا كبيرا في مصير الثورة الإسلامية في إيران، والتي عرفت بأنها شرارة الثورة وبداية انطلاقتها ومن ثم انتصارها في 11 شباط/فبراير عام 1979 والإطاحة بالنظام البهلوي ونهاية الحكم الملكي في إيران.

وكان قد اصدر يوم امس "المجلس التنسيقي للإعلان الإسلامي" في محافظة قم المقدسة (جنوبي العاصمة طهران)، بيانا لمناسبة ذكرى انتفاضة "19 دي" (الثامن من يناير) لأهالي مدينة قم في عهد الشاه البهلوي المخلوع؛ معلنا، ان "أبناء هذه المدينة الأبطال سيلتقون قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ويجددون العهد مع سماحته".

واضاف البيان : إن "انتفاضة 19 دي"، شكّلت انطلاقة للحراك الجماهيري، وتعد يوما عظيما ومؤثرا في تاريخ الشعب الإيراني وكذلك مصدر حركة متسلسلة وتحول عظيم في مسيرة الثورة الإسلامية، بل وهي تجسيد واضح للغيرة الدينية القائمة على العقلانية والبصيرة.

يتبع**