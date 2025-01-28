إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” قالت في بلاغ صحفي مقتضب: إن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي لشاب (26 عامًا) في الفخذ، بمخيم الفوار.

ونوه “الهلال الأحمر” إلى أن طواقمه الطبية نقلت الإصابة من مخيم الفوار، جنوبي الخليل، إلى مشافي المدينة لاستكمال تلقي العلاج.

وأفاد الهلال الأحمر أن طواقمه في الخليل تعاملت لاحقاً مع اصابة ثانيه لشاب (٣٢عاما) بالرصاص الحي في القدم من مخيم الفوار.

وكانت مصادر محلية، قد أفادت بأن قوات الاحتلال دهمت عدة مناطق في محافظة الخليل، الثلاثاء، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، تزامنًا مع التضييق على المواطنين ونصب حواجز عسكرية.

الاحتلال يحتجز مصابًا وطاقم إسعاف بطولكرم

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي شابًا مصابًا بالرصاص الحي بالوجه كما احتجزت طاقم الاسعاف في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال أجبرت طاقم الاسعاف على نقل المصاب إلى حاجز تسنعوز غرب طولكوم.

وواصل الاحتلال لليوم الثاني على التوالي عدوانه وحصاره على مدينة طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، مخلّفا دمارًا واسعًا في ممتلكات المواطنين، والبنية التحتية.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها تجاه المدينة ومخيمها، الذي فرضت عليه حصارا مشددا، وسط أعمال تجريف وتدمير، مع تحليق متواصل ومكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض، وأجبرت عائلات على النزوح تحت تهديد الرصاص.

ووفق بلاغات صحفية لـ “الهلال الأحمر”، فقد تعاملت الطواقم الطبية مع 4 إصابات بالرصاص الحي، خلال العدوان العسكري على مدينة ومخيم طولكرم.

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