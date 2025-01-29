قيادي في المقاومة: سلّمنا أسماء الأسرى المنوي إطلاقهم غداً بينهم اربيل يهود

وأكّد القيادي، في حديث إلى الميادين، أنّ الأسماء تضمّ مجندة إسرائيلية، وأربيل يهود، وإسرائيلياً من كبار السن.

وقبل يومين، نشر الإعلام الحربي، التابع لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رسالةً من الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود.

وتوجّهت الأسيرة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وإلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مُطالبةً بـ"ضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، كما هو مخطَّط، حتى يستطيع كلّ الأسرى العودة سالمين، وكي يتحرر الأسرى الفلسطينيون".

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد ظهر الأربعاء، أنّ "إسرائيل" تسلّمت قائمة بأسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم من جانب حماس، غداً الخميس.

وفي هذا الشأن، قال بيان لمكتب نتنياهو، قبل أيام، إنّ جيش الاحتلال لن يسمح بعودة سكان غزة إلى مناطق الشمال "حتى يتم ترتيب الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود".

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