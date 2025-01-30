رئيس المجلس القيادي لحركة حماس يشيد بدور إيران الداعم للشعب الفلسطيني

جاء ذلك خلال لقاء وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة.

وضم وفد الحركة القياديين؛ خليل الحية، وحسام بدران، وعزت الرشق، وباسم نعيم.

وأشاد درويش بالدور الإيراني الداعم للشعب الفلسطيني الساعي للحرية والاستقلال، مؤكدًا أن معركة طوفان الأقصى المباركة علامة فارقة في مسيرة الشعب الفلسطيني لدحر الاحتلال.

وأكد أن خطط وأحلام الاحتلال في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه عبر شن حرب الإبادة الإجرامية، وبكل الأشكال الأخرى، لم ولن تجدي نفعًا، وأن "شعبنا متجذر في أرضه ومتمسك بحقوقه وقدسه وأقصاه".

من جهته، أكد الوزير عراقجي استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم نضال الشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة التي أكدت للعالم أكذوبة “جيش إسرائيل الذي لا يقهر”، واستطاعت أن تنفذ عملية بطولية نوعية في الميدان وتدير مفاوضات بندية عالية، أدت لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى مشرفة.

واستعرض اللقاء آخر التطورات السياسية والميدانية ومجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، ومساعي الاحتلال لتأخير عملية إعادة الإعمار، وإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني.

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