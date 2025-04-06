الرئيس بزشكيان يثمّن انجازات اللجنة البارالمبية الوطنية لتطوير رياضة السيدات

يذكر ان اللجنة البارلمبية الوطنية حازت على لقب "افضل لجنة عالميا" في مجال تطوير رياضة السيدات، وذلك خلال حفل ترشيح وتكريم الفائزين بجائزة "اليوم العالمي للمراة" من قبل اللجنة الدولية البارالمبية (IPC).

ونوّهت اللجنة الدولية في قرار التكريم، بإنجازات اللجنة البارالمبية الايرانية لتعزيز مشاركة السيدات على صعيد رياضة البلاد؛ واعتبرت جمهورية ايران الاسلامية انها "البلد الاكثر نجاحا في مجال تطوير وتوسيع حضور السيدات لدى الرياضات البارالمبية".

الى ذلك، هنأ الرئيس بزشكيان عبر خطابه الى رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية "غفور كاركري" بهذا الانجاز، واشاد بجهود الاخير وزملائه؛ متمنيا لهم بمزيد من الرقي والموفقية.

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