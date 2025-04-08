٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٢٢ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85797747
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سفير إيران في موسكو يلتقي الكاتب الروسي لرواية القائد الشهيد سليماني

٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٢٢ م
رمز الخبر: 85797747
سفير إيران في موسكو يلتقي الكاتب الروسي لرواية القائد الشهيد سليماني

طهران / 8 نيسان / أبريل / إرنا - استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا الاتحادية "كاظم جلالي"، الروائي والشاعر الروسي الشهير "أوليغ روي" وهو مؤلف رواية  "بنات آوى ليست ندا للأسود"، المبنية على حياة الشهيد القائد الفريق "قاسم سليماني"؛ بحضور المدير التنفيذي لدار نشر "فيتشي" (ناشر الرواية) "باول بالكو" والنائب الأول لاتحاد الناشرين الروس ورئيس اتحاد الكتاب في البلاد.

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "جلالي" اعرب، خلال اللقاء الودي اليوم، عن تقديره لهذا العمل الفني؛ مؤكدا على أهمية إحياء ذكرى أبطال دوليين لتذكير الجيل الشاب بهم.

وأشار السفير الايراني إلى أن الشهيد سليماني، على الرغم من انه كان قائدا عسكرياً، إلا أن قيم الأخلاق والإنسانية كانت لديه أسمى من أي شيء آخر، وكان يفكر ويسعى لتحرير الناس من سطوة الظلم والاضطهاد بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم.

من جانبه، تحدث "أوليغ روي" مؤلف رواية "بنات آوى ليست ندا للأسود" خلال هذا اللقاء، عن أحدث رواياته؛ قائلا : إن الرواية كُتبت لشباب روسيا عن شخصية بارزة غير معروفة للكثيرين في هذا البلد، وأردت أن أروي الحقيقة عن هذا البطل على لسان شخصيات هذا العمل.

وسيقام حفل إزاحة الستار عن رواية الشهيد سليماني بقلم الكاتب الروسي اوليغ روي"، يوم غد الأربعاء (9 نيسان/أبريل) بكلمة لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا، في "بيت الكتاب" بالعاصمة موسكو.

انتهى** 9365 / ح ع **

 

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