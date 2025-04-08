سفير إيران في موسكو يلتقي الكاتب الروسي لرواية القائد الشهيد سليماني

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "جلالي" اعرب، خلال اللقاء الودي اليوم، عن تقديره لهذا العمل الفني؛ مؤكدا على أهمية إحياء ذكرى أبطال دوليين لتذكير الجيل الشاب بهم.

وأشار السفير الايراني إلى أن الشهيد سليماني، على الرغم من انه كان قائدا عسكرياً، إلا أن قيم الأخلاق والإنسانية كانت لديه أسمى من أي شيء آخر، وكان يفكر ويسعى لتحرير الناس من سطوة الظلم والاضطهاد بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم.

من جانبه، تحدث "أوليغ روي" مؤلف رواية "بنات آوى ليست ندا للأسود" خلال هذا اللقاء، عن أحدث رواياته؛ قائلا : إن الرواية كُتبت لشباب روسيا عن شخصية بارزة غير معروفة للكثيرين في هذا البلد، وأردت أن أروي الحقيقة عن هذا البطل على لسان شخصيات هذا العمل.

وسيقام حفل إزاحة الستار عن رواية الشهيد سليماني بقلم الكاتب الروسي اوليغ روي"، يوم غد الأربعاء (9 نيسان/أبريل) بكلمة لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا، في "بيت الكتاب" بالعاصمة موسكو.

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