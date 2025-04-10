عارف: المحادثات غير المباشرة بين ايران وامريكا، تتم في مسار منطقي

واضاف عارف خلال استقباله جمعا من النخبة السياسية والثقافية والاعلامية ان ايران ترحب بالمحادثات والتعامل كما يتعين على الطرف الاخر الكف عن سياسة العقوبات و التهديد الخاطئة.

واشار الى اهم استراتيجيات الحكومة الرابعة عشرة وهي تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتعامل الخارجي وتوسيع التبادل مع دول الجوار بما فيها الاتحادات والمعاهدات الاقليمية المهمة.

وتابع عارف ان ايران تقيم في الوقت الحاضر افضل العلاقات مع دول اسيا الوسطى واعضاء الاتحاد الاوراسي وبلدان الخليج الفارسي.

واكد ان جميع دول المنطقة توصلت الى ان الامن والاسقرار بالمنطقة رهن بالعلاقات الطيبة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية كما ان دول الخليج الفارسي تؤكد دائما على العلاقات الطيبة والحميمية والثنائية مع ايران.