إعلام صهيوني : إطلاق ما يزيد عن 16 صاروخا باليستيا من اليمن باتجاه "إسرائيل"

وذكرت القناة الـ12 "الإسرائيلية"، أنه منذ استئناف الهجمات على غزة (18 مارس 2025) وحتى الآن، تم إطلاق أكثر من 16 صاروخا باليستيا من اليمن على فلسطين المحتلة.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عبر بيان لها مساء الأحد، أن صاروخ "فلسطين 2" الباليستي استهدف قاعدة "سدوت ميخا" شرقي مدينة أسدود المحتلة.

وأكد البيان، أنه في إطار هذه العمليات، استهدف صاروخ "ذو الفقار" أيضا مطار "بن غوريون" الدولي في منطقة يافا المحتلة؛ مما تسبب في اغلاقه.

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المصدر/ وكالة شهاب