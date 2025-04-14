١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٢٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85803330
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إعلام صهيوني : إطلاق ما يزيد عن 16 صاروخا باليستيا من اليمن باتجاه "إسرائيل"

١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٢٦ م
رمز الخبر: 85803330
إعلام صهيوني : إطلاق ما يزيد عن 16 صاروخا باليستيا من اليمن باتجاه "إسرائيل"

طهران / 14 نيسان / أبريل / إرنا - ادعت وسائل إعلام عبرية تابعة للكيان الصهيوني، إطلاق أكثر من 16 صاروخا باليستيا من اليمن باتجاه فلسطين المحتلة، منذ استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ12 "الإسرائيلية"، أنه منذ استئناف الهجمات على غزة (18 مارس 2025) وحتى الآن، تم إطلاق أكثر من 16 صاروخا باليستيا من اليمن على فلسطين المحتلة.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عبر بيان لها مساء الأحد، أن صاروخ "فلسطين 2" الباليستي استهدف قاعدة "سدوت ميخا" شرقي مدينة أسدود المحتلة.

وأكد البيان، أنه في إطار هذه العمليات، استهدف صاروخ "ذو الفقار" أيضا مطار "بن غوريون" الدولي في منطقة يافا المحتلة؛ مما تسبب في اغلاقه.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/ وكالة شهاب

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