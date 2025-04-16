رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة يلتقي وزير دفاع طاجيكستان

وقد وصل وزير الدفاع الطاجيكي اليوم الى طهران على راس وفد عسكري رفيع.

وقال اللواء باقري في اللقاء أن التعاون بين القوات المسلحة للبلدين، يجري في الوقت الحاضر باعلى المستويات، ويشهد تناميا مطردا.

واكد اهمية النهوض بالعلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات قائلا ان اوجه الاشتراك الثقافية والتاريخية والدينية والسياسية يمكن أن تشكل ارضية ملائمة للتعامل بين القوات المسلحة بالبلدين.

واعرب اللواء باقري عن الجهوزية لزيادة مستوى التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية مؤكدا ضرورة توسيع التبادل في مجال التدريب والتعاون في مكافحة الارهاب.

اما وزير الدفاع الطاجيكستاني فقد اعتبر القوات المسلحة الايرانية، بانها قوية وفاعلة وقال ان الصناعات الدفاعية الايرانية، متطورة جدا في المنطقة والعالم.