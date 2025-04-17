غروسي يلتقي رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية

وكان غروسي قد وصل مساء امس الاربعاء الى طهران في ثاني زيارة له خلال الحكومة الرابعة عشرة.

وقد التقى غروسي بعد و صوله الى طهران، مساء امس وزير الخارجية عباس عراقجي.

ويتضمن جدول اعمال زيارة غروسي لطهران، مناقشة التعاون مع ايران لجهة تسوية الخلافين المتعلقين باتفاقات الضمانات. ووفقا لاخر قرار صادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية، فان مديرها العام، يجب أن يرفع تقريرا شاملا فيما يخص حاضر ومستقبل البرنامج النووي الايراني الى الاجتماع الدوري المقبل لمجلس المحافظين.

وعلى الرغم من ان هذه الزيارة كان مخططا لها من قبل، لكن المحادثات غير المباشرة بين ايران وامريكا، اضفت اهمية على زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران في هذا الوقت بالذات.