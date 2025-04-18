١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٣ م
رمز الخبر: 85806877
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

قائد القوات البرية للجيش: سنرد على اي تهديد في اي حقبة وحجم

١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٣ م
رمز الخبر: 85806877
قائد القوات البرية للجيش: سنرد على اي تهديد في اي حقبة وحجم

طهران/ 18 نيسان/ابريل/ارنا – قال قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري اليوم الجمعة ان الجيش والقوات البرية بلغا تلك المرحلة من الاكتفاء الذاتي للرد على اي تهديد في اي حقبة زمنية واي حجم كان.

واضاف العميد حيدري الذي كان يتحدث اليوم بمناسبة يوم الجيش ان الجيش والحرس الثوري، نابعان كلاهما من الثورة الاسلامية.

واوضح ان الجيش والحرس الثوري لديهما مهام مختلفة لكنهما يكملان احدهما الاخر، فكلاهما يحميان ويصونان الجمهورية الاسلامية.

وتابع ان المادة 143 من الدستور تقول ان الجيش يتولى مهمة الدفاع عن استقلال الجمهورية الاسلامية ووحده اراضيها.

واكد ان اي مناوئ للثورة وعدو لدود، يجب ان يعلم أنه إن كان يريد اقتراف اعمال الشر والخبث، فان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية سيكون له بالمرصاد وسيقضي عليه  تماما.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .