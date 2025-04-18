قائد القوات البرية للجيش: سنرد على اي تهديد في اي حقبة وحجم

واضاف العميد حيدري الذي كان يتحدث اليوم بمناسبة يوم الجيش ان الجيش والحرس الثوري، نابعان كلاهما من الثورة الاسلامية.

واوضح ان الجيش والحرس الثوري لديهما مهام مختلفة لكنهما يكملان احدهما الاخر، فكلاهما يحميان ويصونان الجمهورية الاسلامية.

وتابع ان المادة 143 من الدستور تقول ان الجيش يتولى مهمة الدفاع عن استقلال الجمهورية الاسلامية ووحده اراضيها.

واكد ان اي مناوئ للثورة وعدو لدود، يجب ان يعلم أنه إن كان يريد اقتراف اعمال الشر والخبث، فان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية سيكون له بالمرصاد وسيقضي عليه تماما.