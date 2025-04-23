حرائق غابات تسبب بإخلاء بلدتين بين القدس المحتلة وتل أبيب

وبحسب هذا التقرير، فقد عملت طواقم الإطفاء داخل الكيان على محاولة إخماد الحرائق التي بدأت بأحراش غابات؛ بمساندة طائرتين ومروحية، في ظل صعوبة السيطرة على النيران بسبب الرياح القوية.

وصرحت سلطة الحريق والإطفاء الصهيونية في بيان اليوم الأربعاء : إنه يتم حاليا إخلاء سكان مسيلات صهيون وإشتاؤل وهما بلدتان تقعان بين القدس وتل أبيب؛ مضيفة : تعمل العشرات من فرق الإطفاء، مدعومة بطائرات الإطفاء، حالياً بجهد كبير على إخماد حريق كبير في المنطقة، في ظل درجات حرارة مرتفعة ورياح قوية. وما زالت الأمور حتى الآن خارج السيطرة.

وأشار المصدر ذاته، الى أن "رجال الإطفاء يعملون في ثلاثة قطاعات رئيسية في محاولة لاحتواء الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات"؛ واردفت بان اتساع رقعة الحريق ادى إلى إغلاق مقطع من طريق رقم 6 باتجاه الجنوب أمام حركة السير، كما توقفت حركة القطارات المتجهة إلى بيت شيمش (شمال غرب القدس) بشكل مؤقت كإجراء احترازي.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية التابعة للكيان الصهيوني، حذرت من طقس "قاسٍ" يومي الثلاثاء والأربعاء، مع احتمال تسجيل درجات حرارة قياسية.

انتهى**9365

المصدر/الأناضول

