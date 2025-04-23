عراقجي : تحدثت لوزير الخارجية الصيني حول المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "عراقجي" الذي يزور حاليا بكين، أوضح في تصريحه اليوم الأربعاء : انني أجريت لقاء مطولا وهاما للغاية مع وزير الخارجية الصيني، حيث ناقشنا خلاله تقريبا جميع القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والمفاوضات غير المباشرة الجارية بين إيران والولايات المتحدة؛ مؤكدا بأن هناك تفاهما جيدا للغاية بين إيران الصين الآن.

وتابع : أجرينا نقاشا جيدا للغاية حول السياسات الأمريكية، أو بالأحرى، حول هيمنة الولايات المتحدة وسيطرتها على الساحة الدولية؛ مردفا : هناك رؤية موحدة بين طهران وبكين على ضرورة الوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية وسيطرتها على الساحة العالمية.

واستطرد وزير الخارجية قائلا : كما تحدثنا بشان زيارة الرئيس بزشكيان المرتقبة إلى الصين؛ مبينا ان رئيس الجمهورية سيقوم ثانية بزيارة الى هذا البلد لحضور قمة شنغهاي في سبتمبر، وهذا يعني أن عام 2025 سيكون عاما ذهبيا في العلاقات الإيرانية الصينية.

وفيما يتعلق بمسار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، قال : نحن لدينا تفاؤل حذر؛ سنبدأ المفاوضات بجدية يوم السبت المقبل، وإذا دخل الطرف الآخر المفاوضات بجدية أيضًا، فسيكون هناك مجال للتقدم.

وأضاف : لقد توصلنا حتى الآن إلى تفاهم أفضل من ذي قبل بشأن بعض المبادئ والمفاهيم والأهداف التفاوضية، ويمكن أن يستمر هذا الأمر؛ لقد قلت مرارا وتكرارا إنه إذا كان مطلب الولايات المتحدة الوحيد هو ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، فإن هذا المطلب قابل للتحقيق.. أما إذا كانت لديهم مطالب أخرى أو مطالب غير عملية أو غير منطقية، فمن الطبيعي أن نواجه مشاكل.

وختم وزير الخارجية الإيراني قوله : سنواصل هذا المسار الإيجابي، لم نغادر طاولة المفاوضات أبدا، وما زلنا على طاولة المفاوضات الآن؛ بالطبع، كانت لدينا قضايا تتعلق بالشكل والنوع، ونحن سنواصل الالتزام بها.

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