٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:١١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85813249
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وزير الرياضة العراقي يزور مرقد الامام الرضا (ع)

٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:١١ م
رمز الخبر: 85813249
وزير الرياضة العراقي يزور مرقد الامام الرضا (ع)

مشهد / 24 نيسان /ابريل/ارنا- زار وزير الرياضة والشباب العراقي احمد المبرقع، اليوم الخميس، مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع) في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران.

وبعد زيارته لمرقد الامام الرضا (ع)، قام وزير الرياضة العراقي بتفقد المتحف المركزي التابع للعتبة الرضوية المقدسة واطلع على مختلف محتوياته.

ومن المقرر أن يزور وزير الرياضة العراقي، الذي وصل إلى مشهد صباح اليوم، ملعب "الإمام الرضا (ع)" غدًا الجمعة.

وكان وزير الرياضة والشباب العراقي احمد المبرقع قد وصل إلى طهران يوم الأربعاء برفقة الوفد المرافق له ، واجرى محادثات مع وزير الرياضة والشباب الايراني احمد دنيا مالي ورئيس اللجنة الاولبية الوطنية الايرانية محمود خسروي وفا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين رئيسي البلدين خلال الزيارة الرسمية للرئيس مسعود بزشكيان إلى بغداد، ولتطوير الدبلوماسية الرياضية والشبابية وتوسيع التعاون في هذه المجالات.

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