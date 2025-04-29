تشكيل مجموعة عمل فنية بين السكك الحديدية الإيرانية والعراقية

وقال "جبار علي ذاكري" خلال لقائه مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاستراتيجية والاقتصادية، في إشارة إلى الإجراءات المتخذة في مشروع شلمجة - البصرة: هدفنا هو تشغيل قطار طهران- كربلاء كخدمة للحجاج إلى المراقد المقدسة لضمان رحلة آمنة ومريحة لهم.

وأضاف في إشارة إلى تجارب السكك الحديدية الإيرانية في تحسين وإعادة بناء خطوط السكك الحديدية: تم تجديد وتحسين العديد من خطوط السكك الحديدية في إيران في الأعوام السابقة وتتمتع شركات السكك الحديدية الإيرانية بخبرة جيدة في هذا المجال.

وتابع: نظرا لحاجة السكك الحديدية العراقية إلى إعادة بناء الخطوط الحالية فقد أعلنا استعدادنا في هذا الصدد ويمكن تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة بين السكك الحديدية في البلدين لتبادل الخبرات.

ورحب المدير التنفيذي للسكك الحديدية بمقترح تطوير التعاون بين السكك الحديدية الإيرانية والعراقية وقال: لدى البلدين القدرة على الاتصال ببعضهما من خلال ثلاث نقاط حدودية شلمجة، خسروي ومهران.

تقدم عمليات إزالة الألغام في مشروع شلمجة-البصرة بنسبة 70%

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاستراتيجية والاقتصادية فيما يتعلق بالخطوات التي اتخذها الجانب العراقي لإطلاق مشروع سكة ​​حديد شلمجة - البصرة: إن الحكومة العراقية قسمت هذا المشروع إلى ثلاثة أجزاء والجزء الأول هو عملية إزالة الألغام تقدم حتى الآن بنسبة 70 بالمائة.

وأضاف حازم مجيد ناجي الخالدي: الجزء الثاني يتعلق بخلافات حول الأراضي وقد حققنا تقدماً جيداً في هذا المجال أيضاً.أما الجزء الثالث فهو يتعلق بإنشاء جسر على نهر أروند والمقاول هو شركة إيرانية وقد قطع حتى الآن 15 في المائة من التقدم.

وأعلن عن إنشاء خط سكة حديد النجف-كربلاء كأحد المشاريع الجاري تنفيذها في العراق والتي من الممكن ربطها لاحقا بشبكة السكك الحديدية الإيرانية عبر حدود خسروي.

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