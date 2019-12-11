المتحدث باسم الحرس الثوري : تصريحات العميد قرباني تم حرفها وقراءتها خطاً

واوضح العميد شريف : انه نظرا للمتابعات التي اجريت فان ما طرحه العميد قرباني قد تم حرفه وقراءته بصورة خاطئة من جانب وسائل الاعلام، حيث ان الاخير كان في الواقع تطرق الى الرّد على "اسرائيل" بالادوات والطاقات المتنوعة المتاحة.

واعرب العميد شريف عن امله بتوخي المزيد من الدقة من قبل الاعلاميين في اعداد الاخبار حول المواضيع الدفاعية والامنية، كما انتقد اطلاق مناصب خاطئة للتعريف بقادة الحرس الثوري؛ داعيا الى المزيد من الدقة من قبل وسائل الاعلام في مثل هذه الحالات.

واردف : ان العميد مرتضى قرباني هو احد القادة الشجعان خلال الاعوام الثمانية لفترة الدفاع المقدس وان نضاله الملحمي لقي دوما التكريم والثناء من جانب الشعب الايراني.

كما اشار المتحدث باسم الحرث الثوري، الى ان العميد قرباني ليس مستشارا للقائد العام للحرس الثوري، وانما يعمل حاليا في مجالات اخرى لدى القوات المسلحة.

واثني العميد شريف على دقة وبصيرة وزير الدفاع اللبناني "المحترم" الذي احبط برده الذكي خبث الاعلام السعودي – الصهيوني.

انتهى ** ح ع