الرياضة النسوية في إيران على مدى السنوات السبع الماضية

يعود أول حدث نسوي إلى عام 1958 في دورة الألعاب الآسيوية بطوكيو، حيث تنافست أربع رياضيات في ألعاب القوى وكرة المنضدة، وعلى الرغم من عدم حصولهن على اي ميدالية، لكن الرياضة النسوية نالت أول ميدالية برونزية بكرة الطائرة في دورة الألعاب الآسيوية عام 1966 في بانكوك.

وفي الحدثين الرياضيين الآسيويين اللاحقين، لم تحقق الرياضيات الايرانيات المستوى الكافي للحصول على ميداليات، ولكن في اخر مشاركة للرياضيات الايرانيات قبل الثورة الاسلامية في دورة طهران الآسيوية عام 1974، حصلن على ميداليتين ذهبيتين واخرى فضية وبرونزيتين في العاب المبارزة.

وبعد انتصار الثورة الاسلامية تجلى ازدهار الرياضة النسوية الايرانية في دورة الالعاب الاسيوية في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية عام 2002 ، حيث حصدت الرياضيات الايرانيات ميداليتين برونزيتين في الرماية والتايكواندو.

وفي دورة قطر عام 2006 تضاعف عدد اللاعبات الايرانيات المشاركات حيث حصلن على ثلاث برونزيات في سباقات التايكواندو والشطرنج.

وبهذه المشاركات في الالعاب الاسيوية بعد الثورة تراكمت خبرات وتجارب الرياضة النسوية، وسجلت اللاعبات الايرانيات افضل مشاركة في دورة الالعاب الاسيوية في الصين عام 2010 وحصلن على ميدالية ذهبية واربع فضيات وتسع برونزيات.

وفي ظل حكومتي الرئيس روحاني 11 و 12 أي في السبع سنوات الاخيرة، شهدت الرياضة النسوية تفاوتا عن السنوات الماضية، ففي دورة الالعاب الاسيوية في اينتشيون بكوريا الجنوبية عام 2014 حصلت الرياضيات الايرانيات على ميداليتين ذهبيتين، من قبل نجمة خدمتي وحميدة عباس في الرماية والكاراتية ، كما حصلت ليلى رجبي على فضية رمي الثقل.

وفي هذه الدورة استطاعت الرياضيات الايرانيات المحجبات المقتدرات تجاوز ارقام ميداليات الدورات السابقة ، إذ حصلن على 16 ميدالية بينها ذهبيتان وسبع فضيات وسبع برونزيات.

وفي دورة جاكارتا عام 2018 في اندونيسيا حصل فريق الكبادي النسوي الايراني لأول مرة على ميدالية ذهبية، كما نالت الرياضية زهرا كياني ميدالية فضية في الووشو ، وبالمجموع حصلت الرياضيات الايرانيات في هذه الدورة على 17 ميدالية، واحدة ذهبية وعشر فضيات وست برونزيات.

وبالمحصلة فان الرياضة النسوية في ايران كسبت منذ انتصار الثورة الاسلامية 54 ميدالية ملونة من بينها 33 ميدالية في زمن حكومة التدبير والأمل اي أن الرياضة النسوية تضاعفت خلال هذه الفترة.

اضافة الى ذلك حصلت الرياضيات الايرانيات على بطاقات التأهل لدورة الالعاب الأولمبية في البرازيل عام 2016 ، واحرزت الرياضية كيميا علي زادة على برونزية في التايكواندو.

انتهى** 2344