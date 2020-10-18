مهرجان أفلام الأطفال الدولي الثالث و الثلاثون سيبدأ أعماله في اصفهان

وحسب تقرير مكتب العلاقات العامة لمهرجان افلام الاطفال الدولي الثالث و الثلاثون، بسبب تفشي فيروس كورونا و الالتزام برعاية البروتوكولات الصحية، سيقام حفل افتتاح المهرجان بمشاركة عدد قليل من الجمهور في مركز ثقافي باصفهان.

وسيتم عرض حفل افتتاح المهرجان بشكل مباشر اليوم الأحد، ١٨ من شهر اكتوبر، من الساعة ١٨:٣٠ الى الساعة ٢٠، عبر قناة اميد، قناة اصفهان و تلفيزيون تيفا.

ويشتمل هذا الحفل حسب التقرير على خطاب مدير المهرجان “عليرضا تابش” و خطاب رئيس بلدية اصفهان “قدرت الله نوروزي” عبر الفضاء الافتراضي.

وسيقدم “مسعود توكلي” عرضاً للاطفال من خلال هذا الحفل و سيرفع بطل تسلق الصخور “محمدرضا صفدريان” شعار المهرجان. وفي قسم آخر من المهرجان، سيتم تقديم الشكر لأبطال الصحة عبر أغنية من أداء الفنان رضا صادقي.

بسبب تفشي فيروس كرونا سيعرض الدور الثالث و الثلاثون من مهرجان افلام الاطفال الدولي بشكل افتراضي من ١٨ الى ٢٣ اكتوبر برعاية عليرضا تابش.

سينعقد المهرجان في قسمين: قسم يختص بالافلام الايرانية و قسم آخر يختص بالافلام الدولية.

انتهى