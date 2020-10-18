إطلاق المركز التجاري الإيراني لتحقيق مليار دولار عبر الصادرات الى سوريا

واوضح "كاشفي" ان مبنى المركز التجاري الايراني بالعاصمة السورية، انشئ من 12 طابقا بمساحة 4 الاف متر مربع، ويضم اقساما لإقامة المعارض وتقديم خدمات التسويق والشحن والنقل والاستشارات القانونية والمصرفية والتامين؛ داعيا الشركات التجارية الايرانية الى اغتنام الفرص المميزة المتاحة والانضمام اليه.

كما نوه بإمكانية التعاون بين هذا المركز وغرف التجارة والصناعة والزراعية في سائر المدن والمحافظات السورية مثل حلب وحمص واللذقية ودمشق.

وبحسب هذا المسؤول، تنشط 24 شركة ايرانية حاليا في مركز التجارة الايراني بدمشق؛ منوها بمواصلة الجهود والبرامج الهادفة الى تطوير وتزويد هذا المركز وذلك رغم ظروف كورونا الراهنة؛ وبما يتيح لرجال الاعمال واصحاب الصادرات في ايران الإلتحاق به.

انتهى ** ح ع