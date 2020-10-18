١٨‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٦:٥٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84079634
٠ Persons

سمات

رئيس غرفة التجارة الايرانية – السورية :

إطلاق المركز التجاري الإيراني لتحقيق مليار دولار عبر الصادرات الى سوريا

إطلاق المركز التجاري الإيراني لتحقيق مليار دولار عبر الصادرات الى سوريا

طهران / 18 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران وسوريا "كيوان كاشفي" تدشين المبنى الرئيسي للمركز التجاري الايراني في دمشق؛ مؤكدا ان ذلك شكل خطوة لتحقيق مليار دولار من الصادرات الى هذا البلد.

واوضح "كاشفي" ان مبنى المركز التجاري الايراني بالعاصمة السورية، انشئ من 12 طابقا بمساحة 4 الاف متر مربع، ويضم اقساما لإقامة المعارض وتقديم خدمات التسويق والشحن والنقل والاستشارات القانونية والمصرفية والتامين؛ داعيا الشركات التجارية الايرانية الى اغتنام الفرص المميزة المتاحة والانضمام اليه.

كما نوه بإمكانية التعاون بين هذا المركز وغرف التجارة والصناعة والزراعية في سائر المدن والمحافظات السورية مثل حلب وحمص واللذقية ودمشق.

وبحسب هذا المسؤول، تنشط 24 شركة ايرانية حاليا في مركز التجارة الايراني بدمشق؛ منوها بمواصلة الجهود والبرامج الهادفة الى تطوير وتزويد هذا المركز وذلك رغم ظروف كورونا الراهنة؛ وبما يتيح لرجال الاعمال واصحاب الصادرات في ايران الإلتحاق به.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
7 + 6 =