حاتمي: وزارة الدفاع الإيرانية حولت توجه إستهلاك العلم الى إنتاج العلم

جاء ذلك في كلمة لوزير الدفاع اليوم الاربعاء خلال الحفل الختامي للمهرجان السابع لابحاث وتكنولوجيا وابداعات وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية.

واشار العميد حاتمي الى المنجزات الباهرة التي تحققت في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية بواسطة الباحثين والمعنيين بالصناعة الدفاعية في البلاد واعتبر الحظر الجائر المفروض من قبل نظام الهيمنة بانه ادى الى ازدهار المواهب وتعزيز الثقة بالقدرات الشبابية الإيرانية.

وشدد وزير الدفاع على أن أعداءنا يراقبوننا باستمرار ولن يتوقفوا عن أي محاولة للإضرار بالجمهورية الإسلامية وأكد: على علماء ونخب القوات المسلحة صب اهتمامهم على الاتجاه المؤدي الى مباغتة العدو، وذلك بالتعاون من سائر الباحثين والشركات المعرفية في البلاد.

واشار العميد حاتمي الى البنية التحتية المهيأة والمختبرات المجهزة في منظمات وزارة الدفاع واضاف: ان اجواء الابحاث والاستفادة من امكانيات وزارة الدفاع متوفرة تماما للنخب والباحثين وكذلك للشركات المعرفية ومن الضروري ان يعمل مسؤولو الوزارة على ازالة العقبات من امام انجاز الابحاث لهذه المجموعات وتمهيد الارضية لهؤلاء الاعزاء اكثر فاكثر.

وأكد ضرورة متابعة قضية تنشيط الابحاث بجدية اكبر من ذي قبل بهدف تحقيق مؤشرات جودة أعلى للمنتوجات وتقريب مواصفات الفكرة والمنتوج النهائي وتقليل النفقات وصرح: "لقد توفرت حاليا امكانية تصدير المنتوجات الدفاعية الإيرانية".

انتهى**أ م د