ولايتي: الإساءة الى نبي الإسلام الكريم (ص) يعكس انحطاط الدبلوماسية الفرنسية

وفي إتصال له عبر الفيديو اليوم السبت، مع مراسم الإحتفاء الوطني بالذكرى الحادية والأربعين لإستشهاد آية الله قاضي طباطبائي في تبريز(مركز محافظة آذربايجان الشرقية-شمال غربي البلاد)، قال ولايتي، إن فرنسا لم تعد تلك الدولة السابقة التي لعب رؤساؤها دورا مهما في العالم وفي ساحة الدفاع عن الكرامة والأدب، بل ان الرئيس الفرنسي الحالي يتبع الصهاينة ويقوم بهذه الأفعال من أجل تقديم خدمة جيدة لإسرائيل المغتصبة.

وأضاف، ان هذه الأفعال جعلت العالم الإسلامي يكره إيمانويل ماكرون، وإذا ما استمر في ممارسة هذا التوجه المعادي للإسلام، فإن العالم الإسلامي سيقف بوجه فرنسا ورئيسها ردا على هذه الاهانة.

انتهى**أ م د