معرض ايران وافغانستان المشترك للكتاب يبدا اعماله في كابول اليوم

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث، ان المعرض يواصل اعماله على مدى 10 ايام في مساحة تمتد الى 2000 م بجامعة كابول، ويضم 84 من اصحاب دور النشر الايرانيين والافغان الذين يعرضون لزواره 10 الاف عنوان من الكتب والاصدارات.

وفي تصريحه لـ "ارنا"، قال المسؤول المشرف على المستشارية الثقافية الايرانية في كابول "مجتبى نوروزي" : ان معرض الكتاب المشترك، يعرض لزواره كتبا جامعية وعلمية مضافا الى كتب خاصة بالاطفال والناشئين.

ويشير هذا التقرير ايضا الى وجود برامج مصاحبة لمعرض الكتاب الايراني الافغاني المشترك؛ لاسيما الاحتفال بالمولد النبوي الشريف (ص)، مضافا الى ورشات تدريبية في مجالات الترجمة والشعر والتمثيل والابداع.

انتهى ** ح ع