النائب الأول لرئيس مجلس النواب البوسني تؤكد على تطوير العلاقات البرلمانية مع إيران

واشارت كرشتو خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاربعاء إلى دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبوسنة والهرسك، وقالت: إننا نقدر دعم إيران لتنمية البوسنة والهرسك وسندعم تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

واكدت على ضرورة تحسين العلاقات بين هيئة الرئاسة واللجان التخصصية ومجموعات الصداقة البرلمانية للبوسنة والهرسك مع مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وأضافت ان برلمان البوسنة والهرسك يدعم توطيد العلاقات الثنائية مع إيران.

بدوره أكد سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية على مكانة الدبلوماسية البرلمانية في العلاقات بين البلدين، وذكّر بأن الدعم من برلماني البلدين سيعزز العلاقات الودية بين إيران والبوسنة في جميع المجالات.

وناقش الجانبان العلاقات البرلمانية الثنائية، والانتخابات المحلية المقبلة في البوسنة والهرسك، وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا في البلدين.

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