٠٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ٧:٢٥ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84104628
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خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي:

15 مليار دولار.. حجم التجارة بين إيران وأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون

15 مليار دولار.. حجم التجارة بين إيران وأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون

طهران/9 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، سيد روح الله لطيفي، عن بلوغ حجم التجارة الخارجية لإيران مع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي (الإيراني-بدأ في 21 آذار/مارس)، 30 مليونا و 356 ألفا و787 طنا بقيمة 15 مليارا و 154 مليونا و 767 ألفا و 624 دولارا.

وصرح: كان أكبر حجم للتجارة الخارجية الإيرانية مع الصين، من بين الدول العشر الأعضاء في هذه المنظمة، والذي بلغ في هذه الفترة 17 مليونا و 834 ألفا و121 طنا أي ما يعادل 9 مليارات و545 مليونا و 599 ألفا و65 دولارا.

وبين لطيفي أن إيران صدرت خلال هذه الفترة، 24 مليونا 831 ألفا و383 طنا من مختلف منتجاتها إلى 10 دول أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بقيمة 8 مليارات و39 مليونا و894 ألفا و506 دولارات.

كما أشار إلى أنه خلال هذه الفترة استوردت إيران ما يزيد عن 5 ملايين و525 ألفا و404 أطنان من أنواع البضائع من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بلغت قيمتها 7 مليارات و114 مليونا و873 ألفا و118 دولارا.

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