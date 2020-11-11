الرئيس روحاني : سياسة إيران قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء الأحادية

وافادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا)، ان الرئيس حسن روحاني اشار في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء ، إلى الانتخابات الأمريكية وقال: نشعر أن الاجواء مهيئة لاقامة علاقات أوثق وأفضل مع جميع الدول الصديقة مبيننا ان مشكلة الادارة الامريكية التي في الاشهر الاخيرة من ولايتها هي أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسة الدولية وكانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني.

واضافالرئيس روحاني: انظروا إلى خطابات هذا الرجل (ترامب) في الاوساط الدولية بشأن إيران.. كان يستخدم ذات التعابير والكلمات التي يستخدمها الكيان الصهيوني فعندما نستمع الى هذا الخطاب سنفهم تمامًا من كتبه له .

وقال هناك سببين لتقدم منافسه (بايدن) عليه في الانتخابات الاول يتعلق بكوفيد 19 الذي لم يستطع السيطرة عليه واخذ من المواطنين الامريكيين ضحايا كثيرة جدا فالادارة الامريكية و عوضا عن التخطيط لمكافحته اعلنت لايوجد شيئ مهم والسبب الثاني تصدع علاقات امريكا مع دول العالم وان الأمر لم يكن يتعلق بإيران فقط بل كانت علاقات امريكا مع حلفائها التقليديين في أوروبا ومع الصين متوترة أيضًا.

يتبع** م م