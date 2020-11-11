مشاورات بين ايران وباكستان بشأن السلام في افغانستان

وبحث محمد ابراهيم طاهريان فرد المبعوث الخاص لوزير الخارجية الايرانية في شؤون افغانستان، والذي يرافق محمد جواد ظريف في زيارته الى اسلام آباد، مع محمد صادق المبعوث الباكستاني الخاص في شؤون افغانستان، موضوع ارساء السلام والاستقرار في هذا البلد.

وخلال اللقاء الذي جرى في سياق لقاءات ظريف مع كبار المسؤولين الباكستانيين، أكد المبعوثان الخاصان الايراني والباكستاني على ضرورة التعاون الاقليمي من اجل السلام والاستقرار في افغانستان.

وكتب محمد صادق المبعوث الباكستاني الخاص لشؤون السلام في افغانستان في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": اجرينا محادثات مفيدة مع محمد ابراهیم طاهریان فرد المندوب الايراني الخاص (في شؤون افغانستان) على هامش زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى باكستان.

واضاف: لقد اتفقنا على تعزيز التعاون المشترك لدعم مسيرة السلام في افغانستان.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بدا الثلاثاء زيارة لفترة يومين الى باكستان اجرى خلالها محادثات مع نظيره شاه محمود قريشي وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجواه ورئيس الوزراء عمران خان، حول سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية وذات الاهتمام المشترك.

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