استشهاد 3 من افراد حرس الحدود الايراني خلال اشتباك مع ارهابيين

وقال العميد حسين خاني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء اليوم الجمعة: ان عناصر مسلحة معادية للثورة اشتبكت بعد ظهر اليوم الجمعة مع قوات فوج الحدود في ارومية بمنطقة ترغور التابعة لمحافظة آذربيجان الغربية.

واضاف: ان قوات حرس الحدود الغيارى وبدعم من قوات مساعدة في المنطقة قامت بالتصدي لهجوم الارهابيين ومنع تسللهم الى اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع العميد حسين خاني: انه خلال هذا الاشتباك استشهد 3 من قوات حرس الحدود وهم النائب ضابط ثاني مسلم جهان آرا والنائب ضابط ثاني مالك طاهر والجندي كامران كرامت فيما اصيب اثنان آخران.

واوضح بانه نظرا لحجم النيران المستخدمة من قبل قوات حرس الحدود فان القرائن تدل على تكبيد العناصر المسلحة المعادية للثورة خسائر فادحة وسيتم الاعلان لاحقا عن المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

يذكر ان طول حدود محافظة اذربيجان الغربية يبلغ 967 كم، منها 149 كم مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي عن طريق نهر ارس ومن الشمال والغرب مع تركيا 566 كم ومن الغرب مع العراق 252 كم.

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