الدوري الايراني: فولاد خوزستان يهزم استقلال طهران

وفي هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة في مدينة أهواز تقدم استقلال طهران بهدف سجله وريا غفوري في الدقيقة 62 من ركلة جزاء الا ان فولاد تمكن من معادلة النتيجة في الدقيقة 73 بواسطة فرشاد احمد زادة ومن ثم سجل لوسيانو بيريرا هدف الفوز في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع فولاد خوزستان رصيده الى 4 نقاط فيما تجمد رصيد استقلال طهران عند 3 نقاط.

وكانت نتائج المباريات التي جرت يومي الخميس والجمعة كالتالي:

نساجي مازندران-تراکتور سازي تبريز 1-1

سباهان اصفهان-آلمینیوم اراك 1-0

نفط‌ مسجدسلیمان-سایبا 1-1

مس رفسنجان-كل كهر سیرجان 0-2

ماشین‌ سازي ‌تبریز- ذوب آهن 1-1

فولاد خوزستان-استقلال طهران 2-1

وستجري يوم غد السبت مباراتان احداهما بين برسبوليس وصنعت نفط آبادان والاخرى بين بيكان وشهرخودرو.

ويتصدر كل كهر سيرجان ترتيب فرق الدوري الايراني الممتاز برصيد 6 نقاط يليه نساجي مازندران بـ 4 نقاط ومن ثم فولاد خوزستان وله 4 نقاط.

انتهى ** 2342