12 إيرانياً في قائمة الباحثين الأكثر مرجعية في العالم عام 2020

واعلن رئيس موقع الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي (ISC) محمد جواد دهقاني اليوم الاحد إن شركة "كلاريويت آنالتيكز" (ISI) تقدم سنويًا قائمة تشمل أكثر الباحثين شهرة ومرجعية في العالم. وتتضمن القائمة مجموعة من الباحثين في العلوم الاجتماعية والعلوم الذين تمكنوا من الحصول على أكبر عدد من الاستشهادات في العقد الماضي من خلال نشر مقالاتهم. وتم اختيار الباحثين بناءً على عملهم في 21 موضوعًا مختلفاً حيث صنف الباحثين الذين يعملون في عدة مجالات في وقت واحد تحت تخصص منفصل.

وأضاف بالقول: لادراج الباحث ضمن القائمة المذكورة تتم مراجعة جميع النشاطات والفعاليات العلمية على المستوى الدولي في السنوات العشر الماضية بما في ذلك عدد المقالات وعدد الاستشهادات وعدد الارتجاعات، بالإضافة إلى قضايا مثل رعاية الأسس الأخلاقية في مجال البحث العلمي، وأن تكون معدلات الاستشهاد الذاتي مقبولة, ووفقاً لذلك ، تم اختيار ما يقرب من 6389 باحثاً ضمن قائمة الباحثين الأكثر استشهاداً في العالم لعام 2020

وأكمل دهقاني بالقول: لقد تضمنت القائمة 12 باحثاً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تم تصنيفهم حسب انتمائهم التنظيمي ومجال البحث الموضوعي. وكان عدد الباحثين في المجالات المتعددة التخصصات (6) ، وفي الزراعة (2) ، والرياضيات (2) والهندسة (2).

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