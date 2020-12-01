عباءة بوشهر التقليدية.. تفوز بجائزة مجلس الحرف العالمي

وفي تصريح للمراسلين، أوضحت رحيمي، ان جميع مراحل إنتاج عباءة بوشهر التقليدية، بما في ذلك تجهيز المواد الخام وغزل الخيوط، ونسج القماش، تتم في قرية "بحيري" بمدينة "دشتي" المعروفة بالقرية الوطنية لحياكة نسيج العباءة.

وأضافت، ان مجلس الحرف العالمي، اعتبر الصناعات اليدوية الإيرانية بأنها جديرة باللقب بين الحرف اليدوية للبلدان الأخرى. من خلال مسابقة أجراها بين أصحاب الحرف اليدوية من 12 دولة.

وأضافت نائبة المدير العام لدائرة التراث الثقافي في بوشهر، ان المنتج الحرفي المرسل للمسابقة من المحافظة هو العباءة التقليدية المنسوجة من صوف الإبل.

وتابعت، ان قرية بحيري تضم 38 امرأة فاعلة تعمل في إنتاج المشغولات اليدوية ونسج أقمشة العباءة في 18 ورشة عمل، مضيفة أن السيدة المشاركة والفائزة باللقب في هذا الحدث الثقافي، هي "فاطمة شاكري" البالغة من العمر 23 عاما.

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