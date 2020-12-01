٠١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٣:٥١ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84131408
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عباءة بوشهر التقليدية.. تفوز بجائزة مجلس الحرف العالمي

عباءة بوشهر التقليدية.. تفوز بجائزة مجلس الحرف العالمي

بوشهر/1 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلنت نائبة المدير العام لدائرة التراث الثقافي، والصناعات اليدوية، والسياحة في محافظة بوشهر (جنوبي إيران)، ليلا رحيمي، أن المجلس العالمي للحرف اليدوية اختار العباءة البوشهرية كأفضل صناعة يدوية في العالم.

وفي تصريح للمراسلين، أوضحت رحيمي، ان جميع مراحل إنتاج عباءة بوشهر التقليدية، بما في ذلك تجهيز المواد الخام وغزل الخيوط، ونسج القماش، تتم في قرية "بحيري" بمدينة "دشتي" المعروفة بالقرية الوطنية لحياكة نسيج العباءة.

وأضافت، ان مجلس الحرف العالمي، اعتبر الصناعات اليدوية الإيرانية بأنها جديرة باللقب بين الحرف اليدوية للبلدان الأخرى. من خلال مسابقة أجراها بين أصحاب الحرف اليدوية من 12 دولة.

وأضافت نائبة المدير العام لدائرة التراث الثقافي في بوشهر، ان المنتج الحرفي المرسل للمسابقة من المحافظة هو العباءة التقليدية المنسوجة من صوف الإبل.

وتابعت، ان قرية بحيري تضم 38 امرأة فاعلة تعمل في إنتاج المشغولات اليدوية ونسج أقمشة العباءة في 18 ورشة عمل، مضيفة أن السيدة المشاركة والفائزة باللقب في هذا الحدث الثقافي، هي "فاطمة شاكري" البالغة من العمر 23 عاما.

انتهى**أ م د

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