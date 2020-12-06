عراقجي يستقبل سفراء اليابان والهند والبرازيل

وافادت الدائرة العامة للاعلام في الخارجية الايرانية في تقرير لها ان مساعد الخارجية عباس عراقجي التقى اليوم الاحد سفير اليابان آيكاوا كازوتوشي وسفير الهند غدام درمندرا، كلا على حدة.

وجرى البحث خلال اللقائين حول تنمية العلاقات الثنائية للجمهورية الاسلامية الايرانية مع كل من اليابان والهند.

كما استقبل عراقجي اليوم الاحد السفير البرازيلي في طهران رودريغو دي آزردو سانتوس في ختام مهمته كسفير لبلاده في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكان السفير البرازيلي قد التقى اليوم ايضا وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

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