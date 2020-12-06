٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٢٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84137576
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عراقجي يستقبل سفراء اليابان والهند والبرازيل

عراقجي يستقبل سفراء اليابان والهند والبرازيل

طهران / 6 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- استقبل مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي اليوم الاحد سفراء اليابان والهند والبرازيل، كلا على حدة.

وافادت الدائرة العامة للاعلام في الخارجية الايرانية في تقرير لها ان مساعد الخارجية عباس عراقجي التقى اليوم الاحد سفير اليابان آيكاوا كازوتوشي وسفير الهند غدام درمندرا، كلا  على حدة.

وجرى البحث خلال اللقائين حول تنمية العلاقات الثنائية للجمهورية الاسلامية الايرانية مع كل من اليابان والهند.  

كما استقبل عراقجي اليوم الاحد السفير البرازيلي في طهران رودريغو دي آزردو سانتوس في ختام مهمته كسفير لبلاده في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكان السفير البرازيلي قد التقى اليوم ايضا وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

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