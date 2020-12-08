مشروع سينا الايراني يشارك في مؤتمر الأرجنتين لعلم الفلك

وافادت ارنا ، قال امین مركز علم الفلك بجامعة الخليج الفارسي "مهدي ركني" لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء: هذا المؤتمر يعرض أحد أهم محاور استراتيجية الاتحاد الفلكي الدولي في مجال التعليم والبیانات الضخمة "في علم الفلك.

واوضح ركني ان هذا المؤتمر مدعوم أيضا من قبل الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) و في المرحلة الأولى أعلنت 21 دولة استعدادها للمشاركة فيه.

وأضاف أن اليابان والبرازيل وإسبانيا ورومانيا والبرتغال والأرجنتين وتشيلي وقطر من بين الدول المشاركة في الحدث الدولي.

وأشار ركني: ان المؤتمر ينطلق اليوم ويستمر حتى 12 ديسمبر وتستضيفها الأرجنتين .

ويتكون الفريق الإيراني من "حسن باغباني" ، رئيس الاتحاد الفلكي للمعلمين الإيرانيين، و "مهدي ركني" ، مدرس علم الفلك الدولي.

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