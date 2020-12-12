عراقجي يجري مباحثات مع كرزاي في كابول

واعرب الجانبان في هذا اللقاء، عن ارتياحهما في ضوء العلاقات القائمة على اسس الصداقة والمحبة بين طهران وكابول؛ كما دعيا الى تعزيز هذه الاواصر اكثر فاكثر.

والتقى عراقجي اليوم ايضا برئيس المجلس الاعلى للمصالحة الافغانية "عبد الله عبد الله"، باحثا معه في اخر المسجدات المتعلقة بالسلام داخل افغانستان والتقدم الحاصل على صعيد مفاوضات الدوحة الى جانب دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في سياق دعم السلام الافغاني والعلاقات بين طهران وكابول.

من جانبه، اعرب رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية الافغانية، عن تقديره لموقف ايران المتعاون والداعم للسلام في افغانستان.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، اجرى مساعد وزير الخارجية الايراني مباحثات مع نظيره الافغاني "ميروس ناب"، كما التقى بمستشار الامن القومي الافغاني "حمد الله محب".

وكانت وثيقة التعاون الشاملة، ومفاوضات السلام بين حكومة كابول وطالبان، ودور الجمهورية الاسلامية في التوصل الى اجماع اقليمي بشان الوضع السياسي والامني لافغانستان، اهم المحاور المطروحة خلال المباحثات بين عراقجي وكبار المسؤولين الافغان اليوم.

انتهى ** ح ع