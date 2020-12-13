رئيس جهاز القضاء: مشاكل البلاد الاقتصادية قابلة للحل بتنفيذ توجيهات قائد الثورة

واشار آية الله رئيسي خلال اجتماعه باعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الاسلامي الاحد، الى الامر الصادر عن سماحة القائد باعفاء الشرائح الضعيفة وقليلة الدخل من تسديد نفقات الماء والكهرباء والغاز وقال: ان الكثير من مشاكل البلاد الاقتصادية قابلة للحل بالتنفيذ الثوري لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية في مجال الاقتصاد المقاوم والذي طرحها خلال الاجتماع الاخير لرؤساء السلطات الثلاث.

واضاف: ان قائد الثورة الاسلامية صرح خلال الاجتماع الاخير لمجلس التنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث بان خدمات الماء والكهرباء والغاز يجب ان تكون مجانية للشرائح الضعيفة وقليلة الدخل وان نفقات الحكومة في هذا المجال يمكن التعويض عنها ازاء الخدمات المقدمة للشرائح كثيرة الاستهلاك في هذه المجالات.

واكد رئيس السلطة القضائية ضرورة تنفيذ امر قائد الثورة باعفاء قليلي الدخل من تسديد نفقات الماء والكهرباء والغاز في سياق تحقيق العدالة الاجتماعية واضاف: انه لو تم برؤية ثورية تنفيذ توجيهات سماحة قائد الثورة في مجال الاقتصاد المقاوم واوامره خلال الاجتماع الاخير لرؤساء السلطات الثلاث فان الكثير من مشاكل البلاد الاقتصادية ستحل.

انتهى ** 2342