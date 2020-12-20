جابهار هي بوابة باكستان إلى دول الشرق الأوسط

وقال رحيم حيات قريشي في لقاء مع المدير العام لمنطقة جابهار الحرة، اليوم (الأحد)، "نحن ملتزمون بتعهدات بلدنا التاريخية فيما يتعلق بالقواسم المشتركة الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية مع إيران".

وأضاف: "لقد أجريت هذه الزيارة إلى منطقة جابهار لفتح معبر ريمدان الحدودي والتعرف عن كثب على الفرص المتاحة في جابهار"، مشيدا بالإمكانيات الجيدة المتوفرة فيها لاطلاق مبادرات اقتصادية وتجارية.

وصرح السفير الباكستاني في طهران، ان بلاده تؤكد على تطوير العلاقات مع إيران وهي حريصة على التواجد والاستثمار في جابهار، مشددا على ضرورة اشراك القطاع الخاص الباكستاني في هذا المجال.

من جانبه، قال المدير العام لمنطقة جابهار الحرة، عبد الرحيم كردي: ان الاستفادة من الفرص الموجودة في منطقتي جابهار وجوادر عبر حدود ريمدان مهمة جدا في سياق تحقيق النمو الاقتصادي للبلدين.

وأكد استعداد إيران للتعاون بشكل جيد في مجال توفير الطاقة الكهربائية التي تحتاجها منطقة جوادر.

وتابع، إن الممر الاقتصادي بين باكستان والصين، بالإضافة إلى التعاون بين جابهار وجوادر من شأنه أن يؤدي إلى ازدهار ملحوظ في المجالات الاقتصادية والتجارية والتجارة العابرة في المنطقة.

كما أشار الى إمكانية إقامة منطقة صناعية خاصة مشتركة بين البلدين.

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