استئناف الرحلات الجوية بين جزيرة قشم الايرانية ومسقط العمانية

وقال "غلام رضا دهقاني زاده" للصحافيين مساء امس الاثنين: انه ونظرا لانخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا ، فإنه تقرر استئناف الرحلات الجوية من مسقط إلى قشم ذهابا وايابا وذلك بمعدل رحلة واحدة اسبوعيا ستكون يوم الخميس .

واضاف يجب على الركاب فوق 12 سنة والأطفال غير المصحوبين بذويهم تقديم نتيجة اختبار PCR السلبي (جميع الاختبارات مؤيدة من وزارة الصحة ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية ومختومة بختم المختبر بصلاحية 72 ساعة).

وبين دهقاني ان عدد الرحلات الجوية الخارجية من والى مطار قشم وبعد استئناف هذه الرحلة اصبح 6 رحلات اسبوعيا .

وتقع جزيرة قشم في الخليج الفارسي وتابعة لمحافظة هرمزغان في جنوب ايران، وهي أكبر جزيرة بالخليج الفارسي ويبلغ عدد سكانها نحو 150 الف شخص.

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