روحاني: تقدم إيران في مجال تكنولوجيا النانو مدعاة للفخر

وعلى هامش إجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية مساء اليوم (الثلاثاء)، نوه روحاني الى الطاقات الهائلة والإمكانيات الفعالة للبلاد في مجال تكنولوجيا النانو واستخداماتها في قطاع الصناعة، والصحة، والعلوم المختلفة مثل الفضاء والمجال الدفاعي وصرح، "ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت اليوم تقدما مشرفا ليس فقط في مجال تطوير العلم وتأليف المقالات في تكنولوجيا النانو، ولكن أيضا في تحويلها إلى صناعات ومنتجات مهمة".

وأضاف أن الحظرالجائر لم يقتصر على الواردات فقط ولكن أيضا استهدف الصادرات الإيرانية، وخاصة في مجال التقنيات الحديثة التي جاءت نتيجة الجهود الدؤوبة وعلم جيل الشباب والعلماء الإيرانيين.

وأعرب روحاني عن أمله في اجتياز الحظر بفضل توجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية ودخول ساحة المنافسة العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة.

وأكد ضرورة اشراك القطاع الخاص في مجال استثمارات تكنولوجيا النانو، مضيفا: "إن انجازات شبابنا وعلمائنا في مجال تكنولوجيا النانو قيمة للغاية ويجب تطويرها".

وشدد روحاني على أهمية دور تكنولوجيا النانو في القطاع الصحي، خاصة في ظروف تفشي كورونا الراهنة وسد الاحتياجات الصحية في البلاد من الأقنعة وأجهزة التنفس الصناعي، مثمنا جهود الخبراء الإيرانيين في هذا المجال.

وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع التجارب العالمية في مجال تعليم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات، واتفق الأعضاء على أنه يجب أن يكون هناك تركيز أكثر جدية على التعليم في هذه الدورة وتمت الموافقة على طرح مراجعة النظام الأساسي للمنظمة الوطنية لتعليم الأطفال على جدول الأعمال في الاجتماع القادم للمجلس.

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