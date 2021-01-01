سياسي افغاني: اغتيال الشهيد سليماني كان يهدف إلى دعم الإرهاب

وأضاف جعفري في بيان اطلعت عليه وكالة ارنا، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد الفريق سليماني في كابول: نعتقد أن اغتيال الشهيد سليماني التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان مخططا له مسبقا لدعم إرهابيي داعش من قبل الولايات المتحدة.

وتابع: كان الشهيد سليماني الشخصية الوحيدة الذي حارب الأنشطة الإرهابية لعناصر داعش بناء على طلب دول المنطقة، بما في ذلك حكومتي العراق وسوريا.

واكد جعفري أن العالم يعلم ان الفضل في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي يعود إلى تضحيات وجهود ونضال الشهيد سليماني.

وقال رئيس حزب الرخاء الوطني الأفغاني: الولايات المتحدة تدعي على الدوام انها تدافع عن حقوق الإنسان والمرأة وحقوق الأقليات لكن اغتيال الشهيد سليماني كشف زيف ادعاءات الأمريكيين.

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