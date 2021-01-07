وزير الصناعة الايراني: 1115 وحدة صناعية تعود الى عجلة الانتاج في البلاد

وفي حديثه خلال اجتماع فريق العمل لرفع عقبات الانتاج بمحافظة كرمان، قال رزم حسيني: نحن بحاجة الى دعم الحكومة من اجل متابعة الاسلوب الجديد بوزارة الصناعة والمناجم والتجارة.

وأشار رزم حسيني الى وجود امكانية تصدير ما قيمته 25 مليار دولار على الاقل، واضاف: انه تم خلال 1.5 شهر الماضي، تسجيل طلبات بقيمة 5 مليارات دولار في منظومة التجارة الشاملة، وهي آخذة بالاتساع تدريجيا.

واضاف: انه تم خلال العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس 2020) في ظل جهود جهاز القضاء والمدن الصناعية تنشيط 1115 وحدة صناعية لتعود الى عجلة الانتاج بعد ان كانت متوقفة عن العمل.

وقال: لدينا في البلاد ما مجموعه 52 ألف وحدة صناعية، 10 آلاف وحدة منها متوقفة عن العمل في الوقت الحاضر حيث نسعى لاعادتها الى عجلة الانتاج.

انتهى ** 2342