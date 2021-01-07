٠٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84177939
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وزير الصناعة الايراني: 1115 وحدة صناعية تعود الى عجلة الانتاج في البلاد

وزير الصناعة الايراني: 1115 وحدة صناعية تعود الى عجلة الانتاج في البلاد

كرمان / 8 كانون الثاني / يناير /ارنا- أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني علي رضا رزم حسيني عن عودة 1115 وحدة صناعية متوقفة عن العمل الى عجلة الانتاج.

وفي حديثه خلال اجتماع فريق العمل لرفع عقبات الانتاج بمحافظة كرمان، قال رزم حسيني: نحن بحاجة الى دعم الحكومة من اجل متابعة الاسلوب الجديد بوزارة الصناعة والمناجم والتجارة.

وأشار رزم حسيني الى وجود امكانية تصدير ما قيمته 25 مليار دولار على الاقل، واضاف: انه تم خلال 1.5 شهر الماضي، تسجيل طلبات بقيمة 5 مليارات دولار في منظومة التجارة الشاملة، وهي آخذة بالاتساع تدريجيا.

واضاف: انه تم خلال العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس 2020) في ظل جهود جهاز القضاء والمدن الصناعية تنشيط 1115 وحدة صناعية لتعود الى عجلة الانتاج بعد ان كانت متوقفة عن العمل.

وقال: لدينا في البلاد ما مجموعه 52 ألف وحدة صناعية، 10 آلاف وحدة منها متوقفة عن العمل في الوقت الحاضر حيث نسعى لاعادتها الى عجلة الانتاج.

انتهى ** 2342

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