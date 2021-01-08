مباحثات ايرانية آذربيجانية بشان مشاركة ايران في اعادة اعمار منطقة قرة باغ

وافادت السفارة الايرانية في باكو في تقرير لها بهذا الصدد ان السفير موسوي تباحث مع رئيس اتحاد اصحاب العمل محمد موسی اوف ورئيس المؤسسة الحكومية لانشاء الطرق في جمهورية آذربيجان صالح محمد اوف، واستعرض امكانيات وخبرات الشركات الايرانية الخدمية والهندسية في مجالات الاعمار والبناء.

وتم خلال اللقاء البحث حول احدث التطورات في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان، وتقوية الاواصر بين القطاع الخاص في البلدين والعقبات القائمة والسبل العملانية لتعزيز العلاقات.

يذكر ان الحكومة في جمهورية آذربيجان تخطط لتنفيذ مشاريع اعمارية كبرى في المناطق المحررة في قرة باغ ومن المتوقع تخصيص 2.2 مليار منات (1.3 مليار دولار) من الموازنة العامة لهذا الغرض.

وكان الرئيس الاذربيجاني الهام علييف قد دعا في بياناته الاخيرة الشركات في الدول الصديقة للمشاركة بصورة فاعلة في تنفيذ المشاريع الانمائية واعادة الاعمار في منطقة قرة باغ.

وكان احد المواضيع الرئيسية في المباحثات بين الوفد الاقتصادي الاذربيجاني برئاسة نائب رئيس الوزراء شاهين مصطفى اوف الى طهران البحث بشان مشاركة الشركات الايرانية في عملية اعادة الاعمار في المناطق المحررة في قرة باغ.

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