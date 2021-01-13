ايران ونخجوان تبحثان بشان التعاون الثنائي في قطاع النقل السككي

وافادت القنصلية الايرانية العامة في جمهورية نخجوان ان رئيس مؤسسة سكك الحديد في هذه الجمهورية اشار في هذا اللقاء الذي جرى اليوم الاربعاء الى الفرص المتاحة في المنطقة بعد انتهاء حرب قرة باغ ومن ضمن ذلك في قطاع طرق المواصلات الدولية.

واكد علي اوف بان تدشين طرق المواصلات الجارية تنفيذها في المنطقة سيزيد حجم النقل والشحن الترانزيتي عن طريق الاراضي الايرانية واضاف: انه بناء على ذلك ستتصل خطوط سكك الحديد في دول المنطقة ومنها روسيا وجمهورية اذربيجان والقوقاز ببندرعباس والخليج الفارسي عبر ايران.

ونوه الى الحرب الاخيرة في قرة باغ وتحرير الاراضي المتنازع عليها بين جمهورية اذربيجان وارمينيا قائلا: ان اصدقاء جمهورية اذربيجان ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية كانوا اوفياء لها في هذه الظروف الصعبة.

واشاد رئيس مؤسسة سكك الحديد في جمهورية نخجوان بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في حل النزاع حول قرة باغ ودعم وحدة اراضي جمهورية اذربيجان.

وتم خلال اللقاء ايضا التاكيد على ضرورة التعاون الوثيق وتبادل وجهات النظر حول الظروف القائمة في المنطقة ومنها في مجال النقل.

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