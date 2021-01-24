٢٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84196840
٠ Persons

سمات

منطقة جابهار الحرة في طور التنمية في ظل تطوير البنية التحتية

منطقة جابهار الحرة في طور التنمية في ظل تطوير البنية التحتية

جابهار/ 24 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال المدير التنفيذي لمنطقة جابهار التجارية – الصناعية الحرة، إن منطقة جابهار الحرة تسير على طريق التنمية من خلال إعداد البنى التحتية مثل السكك الحديدية والطرق والمطارات ومصانع الحديد والبتروكيماويات الكبيرة، وبامكانها أن تلعب دورا مهما في زيادة فرص العمل والإنتاج في المنطقة.

واشار عبدالرحيم كردي، في مقابلة مع القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني اليوم الأحد، الى الأنشطة والأداء والقدرات الاستثمارية والمشاريع الجارية في منطقة جابهار الحرة، وقال أن نقص البنية التحتية من المشاكل التي تعاني منها منطقة جابهار، وهذا الأمر قيد المتابعة بعد أن أمر قائد الثورة الاسلامية بانجاز مد خطوط السكك الحديدية وتخصيص 300 مليون يورو من صندوق التنمية الوطنية.

وثمن جهود المسؤولين في تطوير شواطئ مكران منوها الى تشغيل مصانع الحديد والبتروكيماويات وقال ان هناك مصنعان يعملان وسيتم افتتاح مصنع للبتروكيماويات بنهاية العام الايراني القادم (20 مارس 2022).

كما اشار الرئيس التنفيذي لمنطقة جابهار التجارية - الصناعية الحرة الي تسيير أربع إلى ست رحلات جوية  الى جابهار يوميا، وقال أن فنادق جيدة يتم انشائها حاليا لاستقبال السياح والمسافرين، مما يساعد في جذب السياح الى هذه المنطقة الجميلة التي تقع على سواحل مكران جنوب شرقي ايران.

واضاف ان هناك إمكانات وفرص جيدة امام المستثمرين لتوظيف رؤوس اموالهم في منطقة جابهار، مما يعزز تنمية هذه المنطقة.

انتهى ** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 3 =