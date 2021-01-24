منطقة جابهار الحرة في طور التنمية في ظل تطوير البنية التحتية

واشار عبدالرحيم كردي، في مقابلة مع القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني اليوم الأحد، الى الأنشطة والأداء والقدرات الاستثمارية والمشاريع الجارية في منطقة جابهار الحرة، وقال أن نقص البنية التحتية من المشاكل التي تعاني منها منطقة جابهار، وهذا الأمر قيد المتابعة بعد أن أمر قائد الثورة الاسلامية بانجاز مد خطوط السكك الحديدية وتخصيص 300 مليون يورو من صندوق التنمية الوطنية.

وثمن جهود المسؤولين في تطوير شواطئ مكران منوها الى تشغيل مصانع الحديد والبتروكيماويات وقال ان هناك مصنعان يعملان وسيتم افتتاح مصنع للبتروكيماويات بنهاية العام الايراني القادم (20 مارس 2022).

كما اشار الرئيس التنفيذي لمنطقة جابهار التجارية - الصناعية الحرة الي تسيير أربع إلى ست رحلات جوية الى جابهار يوميا، وقال أن فنادق جيدة يتم انشائها حاليا لاستقبال السياح والمسافرين، مما يساعد في جذب السياح الى هذه المنطقة الجميلة التي تقع على سواحل مكران جنوب شرقي ايران.

واضاف ان هناك إمكانات وفرص جيدة امام المستثمرين لتوظيف رؤوس اموالهم في منطقة جابهار، مما يعزز تنمية هذه المنطقة.

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