کرمان تقيم مهرجانها العالمي الأول لـ"رسوم الأطفال"

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس بلدية كرمان، اليوم (الأحد)، مع المدير العام للتربية والتعليم، ومدراء الأجهزة الحكومية التنفيذية والثقافية و الإجتماعية ذات الصلة بمجال الطفل في المحافظة، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات التنفيذية من أجل إقامة هذا المهرجان العالمي على أفضل شكل ممكن.

ونوه الى أن لكل من دائرة الثقافة والإرشاد الإسلامي، والتراث الثقافي والصناعات والحرف اليدوية والسياحة، والتربية والتعليم، والرعاية الإجتماعية بمحافظة كرمان، وكذلك فرع معهد التنمية الفكرية للأطفال والناشئة بالمحافظة، دور مباشر وفعال في إقامة هذا الحدث الثقافي الكبير.

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