الممثل الخاص لوزير الخارجية الايراني يلتقي وزير الخارجية الافغاني

وفي هذا اللقاء الذي جرى الاثنين تباحث طاهريان مع اتمر بشان العلاقات الثنائية واحدث التطورات في الساحة الافغانية ومسيرة السلام في افغانستان.

وكان ممثل وزير الخارجية الايراني الخاص بشؤون افغانستان قد اجرى الاثنين ايضا محادثات منفصلة مع ممثلي روسيا والمانيا في الشؤون الافغانية، تم خلالها استعراض اخر التطورات في هذا البلد.

ودعا طاهريان، الدول الصديقة لافغانستان كي تبذل جهودها من اجل خفض حدة العنف وتعزيز الاستقرار والامن المستدام عبر السبل الدبلوماسية في هذا البلد.

ووصف الحوار الافغاني – الافغاني، بانه السبيل الامثل لتسوية الازمة في افغانستان وتقليل معاناة شعبها، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون الشامل في هذا السياق.

انتهى ** 2342