عراقجي يؤكد على التنفيذ الفوري لأمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو

وفي كلمته التي القاها مساء الثلاثاء في المنتدى العالمي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، المنعقد في البرتغال، شرح عراقجي مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن قضية السلام والتسامح والتطورات الإقليمية واشار إلى مكانة التسامح في ثقافة وحضارة إيران واعتبر منتدى تحالف الحضارات فرصة لإعادة التأكيد على التفاعل والتعاون بين مختلف الأمم والثقافات.

وفي جزء من كلمته، أشار إلى المأساة الإنسانية التي سببتها الإبادة الجماعية وقتل الشعب الفلسطيني، وانتقد بشدة تقاعس المؤسسات الدولية خلال 14 شهرا من الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وقال: "إن الجرائم والممارسات الوحشية للكيان الصهيوني قد وضعت المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي وان المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية قد تخلفت عن العمل بمسؤولياتها الاساسية تجاه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

واعتبر وزير الخارجية الايراني أنه من المستحيل إحلال السلام والاستقرار في العالم دون الالتفات إلى الكارثة الإنسانية الحالية في غرب آسيا، واوضح إن الكيان الصهيوني يسعى لتدمير الشعب الفلسطيني منذ عدة عقود، وشدد على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية لوقف هذا المخطط الاستعماري والعنصري.

وذكّر بمسؤولية داعمي الكيان الصهيوني في الجرائم التي يرتكبها ، وأكد أن الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تقدم الدعم العسكري والسياسي لهذا الكيان تعتبر شريكة ومتواطئة معه ويجب أن تتحمل المسؤولية.

وأدان عراقجي الاستخدام طويل الامد لمفهوم "معاداة السامية" من قبل قادة كيان الاحتلال لإسكات أي انتقاد واحتجاج على سياسات الكيان العدوانية، وشدد على أن تحقيق السلام في منطقة غرب آسيا يتطلب احقاق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال والفصل العنصري.

كما دعا عراقجي إلى التنفيذ الكامل للأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التعامل مع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، فضلا عن التنفيذ الفوري للحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني، وذكر أنه بدون التحرك العملي والحاسم للرد على تمردات الكيان الصهيوني وكبح جماحه، لن يتم الحفاظ على مصداقية واحترام الأمم المتحدة وقيمها السامية.

يذكر ان عراقجي توجه إلى لشبونة يوم الاثنين للمشاركة في المنتدى العاشر رفيع المستوى لتحالف الحضارات الذي يعقد بدعوة مشتركة من الأمم المتحدة ووزير خارجية البرتغال.

وسيستمر المنتدى الذي بدأت اعماله يوم امس الاثنين لغاية يوم غد الاربعاء بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس تحالف الحضارات تحت شعار "الوحدة من أجل السلام: استعادة الثقة وإعادة تشكيل المستقبل للتامل في عقدين من الحوار من أجل الإنسانية".

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