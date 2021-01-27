شمخاني : قادة طالبان مصمّمون على مواجهة امريكا

وكتب شمخاني في حسابه على موقع تويتر اليوم الاربعاء : ان الذي قضى 13 سنة تحت التعذيب الامريكي في غوانتانامو، لم يتخل عن مواجهة هؤلاء في المنطقة.

واشار امين المجلس الاعلى للامن القومي، الى مباحثاته مع الوفد السياسي لحركة طالبان؛ مؤكدا : انني لاحظت بان قادة هذه الجماعة مصممون على مواجهة امريكا.

والتقى الوفد السياسي لجماعة طالبان الأفغانية، برئاسة مساعد المكتب السياسي لهذه الجماعة "الملّا عبدالغني برادر"، اليوم الاربعاء، بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

واكد شمخاني في هذا اللقاء، أن "الجمهورية الاسلامية الإيرانية لن تعترف بأي تيار أو حركة تريد الوصول الى السلطة باستخدام القوة".

واشار الى سجل التدخل الأمريكي وتأجيج الاخيرة للحروب داخل المنطقة؛ مؤكدا أن امريكا لاتريد تحقيق الأمن والسلام في افغانستان، لان ستراتيجيتها قائمة على استمرار الحرب واراقة الدماء بين الفصائل الأفغانية المختلفة.

واضاف، ان مسرحية امريكا الاستعراضية حول مفاوضات السلام، ترمي الى ايصال الحوار بين الاطراف الأفغانية الى طريق مسدود، ومن ثم القاء اللّوم فيما يخص فشل الحوار وانتشار الفوضى داخل افغانستان على هذه الأطراف.

وشدد شمخاني، ان الأمن في افغانستان وتاكيدا المحافظات الحدودية مع إيران، أمر لايمكن تجاهله؛ مؤكدا ضرورة تعاون طالبان مع الحكومة الأفغانية لمواجهة الفوضى، وتحركات داعش في هذا البلد.

انتهى * ح ع