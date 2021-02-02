ضبط ما يزيد عن 1.5 طن من المخدرات جنوب شرق ايران

وقال العميد أحمد طاهري، في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الثلاثاء إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في مدن سراوان وهيرمند ومهرستان وبدعم استخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان تمكنت من اعتقال شخصين من أعضاء عصابة تهريب المخدرات.

وأشار العميد طاهري ان قوى الامن الداخلي في هذه العملية ضبطت طن و700 كيلوغرام من مختلف انواع المخدرات.

وتابع :في هذه العملية تم ضبط اربعة سيارات مع كميات من الأسلحة والعتاد كانت بحوزة المهربين.

وكان قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة قد اعلن يوم امس الاثنين عن ضبط طن و403 كيلوغرام و 900 غرام من انواع المخدرات في اشتباك بين الشرطة وأعضاء عصابة محترفة لتهريب المخدرات جنوب المحافظة.

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