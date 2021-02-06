طارمي أفضل لاعب الشهر في الدوري البرتغالي

يذكر أن مهدي طارمي الذي اختير كأفضل هداف للدوري البرتغالي في 2020 ، انتخب ايضا كأفضل لاعب دولي للاسبوع في اسيا من قبل الجماهير.

کما تم اختيار طارمي ضمن تشكيلة الأسبوع المثالية في الدوري البرتغالي.

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