طارمي أفضل لاعب الشهر في الدوري البرتغالي

يذكر أن مهدي طارمي الذي اختير كأفضل هداف للدوري البرتغالي في 2020 ، انتخب ايضا كأفضل لاعب دولي للاسبوع في اسيا من قبل الجماهير.
کما تم اختيار طارمي ضمن تشكيلة الأسبوع المثالية في الدوري البرتغالي.
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طهران / 6 شباط / فبراير /ارنا-تم اختيار لاعب كرة القدم الإيراني "مهدي طارمي " في فريق بورتو البرتغالي كأفضل لاعب لشهر يناير في الدوري البرتغالي بإعلان اتحاد اللاعبين.
يذكر أن مهدي طارمي الذي اختير كأفضل هداف للدوري البرتغالي في 2020 ، انتخب ايضا كأفضل لاعب دولي للاسبوع في اسيا من قبل الجماهير.
کما تم اختيار طارمي ضمن تشكيلة الأسبوع المثالية في الدوري البرتغالي.
انتهي 3280
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