٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٩:١١ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84212676
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طارمي أفضل لاعب الشهر في الدوري البرتغالي

طارمي أفضل لاعب الشهر في الدوري البرتغالي

طهران / 6 شباط / فبراير /ارنا-تم اختيار لاعب كرة القدم الإيراني "مهدي طارمي " في فريق بورتو البرتغالي كأفضل لاعب لشهر يناير في الدوري البرتغالي بإعلان اتحاد اللاعبين.

يذكر أن مهدي طارمي الذي اختير كأفضل هداف للدوري البرتغالي في 2020 ، انتخب ايضا كأفضل لاعب دولي للاسبوع في اسيا من قبل الجماهير.

کما تم اختيار طارمي ضمن تشكيلة الأسبوع المثالية في الدوري البرتغالي.

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