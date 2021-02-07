برسبولیس مرشح لاستضافة دوري أبطال آسيا 2021

و حل برسبوليس في المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا إلى جانب كل من: الریان القطري، وغوا الهندي، والفائز من بين (الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي).

یذکر أن نادي برسبوليس الايراني هو أكثر حامل للبطولة في الدوري الإيراني الممتاز بواقع 13 مرات، ويعتبر من أنجح الأندية الإيرانية تحقيقًا للبطولات على المستوى المحلي، والاسيوي.

وفاز برسبولیس للمرة الرابعة علی التوالي بلقب البطولة في للدوري الایراني الممتاز في الموسم الماضي وتاهل الى نهائي دوري ابطال آسيا 2020 للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على النصر السعودي.

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