رسالة قائد الثورة إلى الرئيس بوتين، سلمت الى رئيس مجلس الدوما الروسي

وقال قاليباف في الاجتماع، إن رسالة قائد الثورة للحكومة الروسية تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار قاليباف إلى تأكيد قائد الثورة الاسلامية على تطوير العلاقات الإيرانية الروسية وتعميقها وتوسيع هيكل التعاون الثنائي، وأوضح أن من أهم أهداف الزيارة إلى روسيا التأكيد على أن العلاقات بين طهران وموسكو لن تتغير تحت تأثير التطورات العالمية .

ووصل قاليباف إلى موسكو مساء امس الاحد على راس وفد برلماني، في أول زيارة خارجية له كرئيس لمجلس الشورى الإسلامي، بدعوة رسمية من رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين.

ويرافق قاليباف خلال هذه الزيارة التي تستغرق 3 ايام، رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي مجتبى ذو النوري والمتحدث باسم اللجنة ابو الفضل عمومي ورئيس لجنة الطاقة النيابية فريدون عباسي ورئيس لجنة الزراعة جواد ساداتي نجاد، الى جانب مساعد رئيس البرلمان الايراني الخاص بالشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان.

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